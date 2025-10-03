На торжественную церемонию награждения тружеников села собрались лучшие представители аграрной отрасли Гомельского региона.

Управляющий делами Президента Республики Беларусь Юрий Назаров вручил приветственный адрес от Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко губернатору Гомельской области Ивану Крупко.

Благодарность Премьер-министра Республики Беларусь объявлена трактористу-машинисту РУП «Белоруснефть-Особино» Александру Тищенко.

За многолетний плодотворный и добросовестный труд, профессионализм и достигнутые успехи в работе почетной грамотой Администрации Президента Республики Беларусь награждается тракторист-машинист РУП «Белоруснефть-Особино» Виктор Марцелев.

Благодарность председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь объявлена заместителю директора РУП «Белоруснефть-Особино» Николаю Доличу.

Буда-Кошелевский район — победитель в областном соревновании за достижение высоких показателей на уборке урожая

По итогам «Жатвы-2025» Буда-Кошелевский район признан лидером по валовому сбору зерна и маслосемян рапса. Каравай Будакошелевщины – самый весомый в области и составляет более 106 тыс. тонн. Высокую награду председателю райисполкома Валентину Ундрулю вручил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

Экипаж в составе Александра Тищенко и Владимира Греся из РУП «Белоруснефть-Особино» занял 1-е место в областном соревновании за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2025 году среди старших комбайнеров и комбайнеров зерноуборочных комбайнов.

Экипаж в составе Степана Жгельского и Никиты Савельева из РУП «Белоруснефть-Особино» занял 1-е место в областном соревновании за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2025 году среди молодежных экипажей.

Почетной грамотой Гомельского областного Совета депутатов награжден водитель ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Михаил Дроздов.

Трудовые заслуги в АПК главного агронома филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» Николая Демина отмечены Знаком отличия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

За многолетний плодотворный и добросовестный труд, профессионализм и достигнутые успехи в работе благодарность Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь вручена начальнику отдела экономики управления сельского хозяйства и продовольствия Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета Татьяне Кучеровой.

За многолетний плодотворный и добросовестный труд, профессионализм и достигнутые успехи в работе благодарность Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь вручена трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства РУП «Белоруснефть-Особино» Андрею Марцелеву.

Путевка в санаторий вручена водителю ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Михаилу Дроздову.

Губернатор Иван Крупко вручил сертификат на автомобиль «Лада Нива» директору филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» Сергею Дрозду.

«Дажынкі-2026» пройдут в Калинковичах!