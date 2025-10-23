На повестке – итоги работы сельхозорганизаций региона за девять месяцев этого года.

В целом отрасль за январь-сентябрь сработала с темпом роста 105,4%. Положительная динамика наблюдается по всем направлениям, кроме свиноводства. Себестоимость производимой продукции выросла.

Растениеводство двигается теми темпами, которые ожидались в начале года, отстают лишь отдельные районы. В животноводстве есть прирост по молоку и привесам. Хозяйствам необходимо ускориться по восстановлению поголовья, подчеркнул Иван Крупко:

«Ключевая задача – сохранить поголовье, увеличить качественные показателей по производству говядины, свинины и курицы. Основа – это молоко, по ряду хозяйств цена реализации может быть выше. Отсюда и рентабельность, и прибыль».

В заседании принимает участие также помощник Президента – инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович.

