Научные исследования доказывают, что «понедельничная хандра» — это не просто субъективное ощущение, а измеримый биологический стресс, который может наносить долгосрочный вред здоровью. К такому выводу, как сообщает Scientific American, пришли ученые, изучавшие этот феномен.





По данным журнала, в этот день недели у людей наблюдается наиболее высокий уровень тревожности, стресса и даже суицидальных наклонностей по сравнению с другими днями.

Кроме того, в понедельники риск внезапной смерти от сердечного приступа возрастает на 19% по сравнению с другими днями недели.

У людей, испытывающих тревогу по понедельникам, уровень гормона стресса кортизола в организме в среднем на 23% выше. Высокий кортизол напрямую связан с развитием болезней сердца, диабета, депрессии и ослаблением иммунитета.

Наиболее удивительное открытие — этот «эффект понедельника» преследует людей даже после выхода на пенсию. Это свидетельствует о том, что стресс от начала недели может накапливаться в организме в течение всей жизни.

Почему это происходит?

Ученые считают, что стресс вызывают резкий переход от отдыха к работе, неопределенность новой недели и нарушение привычного ритма. У некоторых людей организм со временем начинает выдавать автоматическую стрессовую реакцию просто при наступлении понедельника.

