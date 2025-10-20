Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 октября подписал указ №375 «О закреплении сырьевых зон». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документ принят в целях обеспечения эффективной работы перерабатывающих предприятий, а также развития сырьевых зон.

Облисполкомам предоставлено право формировать на территории областей сырьевые зоны из сельскохозяйственных организаций и закреплять их за мясо- и молокоперерабатывающими предприятиями.

Документ направлен на установление единого механизма формирования сырьевых зон, что будет способствовать увеличению загрузки мощностей предприятий.