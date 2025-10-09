Новшество внедрили на трассе М10 в Гомельской области в помощь водителям, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

Инновационная система применена на пересечении М10 и дороги Р124. «Это не просто знак STOP, а целый умный комплекс, который контролирует обстановку на главной дороге. Технологии нацелены на снижение рисков при выезде со второстепенной. Бывают случаи, когда водители не замечают приближающееся на скорости авто на главной дороге, хотя меньше минуты назад смотрели в том направлении», — пояснили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

С помощью датчиков система чувствует приближение авто на главной дороге. Когда едет машина, знак загорается ярким белым маячком, а на информационном табло появляются надписи «Внимание. Остановись. Уступи дорогу». Как только опасность миновала, маячок гаснет. Это означает, что можно спокойно проезжать этот участок дороги, не теряя бдительности и не снижая внимательность в дальнейшем.

Еще одно из достоинств конструкции — работа от солнечных панелей.

«Внедрение таких знаков позволит снизить количество ДТП и сделать дороги безопаснее для всех участников движения», — подчеркнули в областной Госавтоинспекции.