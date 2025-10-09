Уникальную методику по лечению сердечной недостаточности освоили белорусские кардиологи. Об этом рассказал журналистам директор РНПЦ «Кардиология» Андрей Пристром на пресс-мероприятии «Современная белорусская кардиология: ранняя диагностика и профилактика, передовые технологии, малоинвазивные методы лечения», передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о работе отечественных кардиологов и кардиохирургов в частности, Андрей Пристром отметил, что специалистами освоены десятки современных методик, часть из которых разработаны при участии зарубежных коллег. «Эти технологии отрабатываются на базе центра, а затем постепенно переходят на другие уровни оказания помощи пациентам (в межрайонные центры и областные больницы. — Прим. БЕЛТА). Сегодня нашими специалистами внедрена новейшая технология по сведению папиллярных мышц левого желудочка, по которой помощь на базе нашего центра оказана пятому пациенту. А всего в мире таких пациентов 18», — рассказал директор центра.

Среди современных методик лечения кардиопатологий руководитель центра также отметил операции по транссосудистой имплантации аортального клапана. «Число таких операций идет на сотни. Методика отработана и сегодня наши специалисты выезжают в областные медучреждения для консультирования хирургов, осваивающих данную технологию», — отметил Андрей Пристром.

Центр активно сотрудничает с предприятиями, среди них завод «Электронмаш», «Фармленд» и др. В тандеме с отечественными инженерами были разработаны искусственные механические клапаны сердца, которые успешно имплантируются.

«Практически дошли до стадии применения биологических клапанов. Это новые разработки, которые позволят развиваться кардиологии и сосудистой хирургии. По некоторым направлениям мы являемся одними из лидеров в мире», — подчеркнул Андрей Пристром.

Заместитель директора по терапевтической помощи РНПЦ Елена Курлянская отметила, что новая технология по лечению сердечной недостаточности — разработка израильских специалистов. Представители компании, занимавшейся данной разработкой, в настоящее время прибыли в центр для взаимодействия с белорусскими кардиологами.

Технология представляет собой операцию по восстановлению анатомической формы, структуры и функции левого желудочка сердца у пациентов с тяжелой кардиомиопатией. Проведению оперативного вмешательства предшествует подготовительный этап, в ходе которого аналоговая модель сердца пациента печатается на 3D-принтере. Затем макет выводится на экран и оперирующий кардиохирург в ходе подготовки занимается тренировочным сведением папиллярных мышц.

«Размеры сердца у каждого пациента индивидуальны и подобный тренинг накануне самой операции гарантирует успешность ее проведения», — отметила Елена Курлянская.

Говоря о взаимодействии с нашими специалистами, представитель израильской компании Cardiac Succes Боаз Манаш отметил важность общего отношения двух стран к инновациям в сфере медицины. «То, что мы делаем здесь — это уникальное медицинское устройство, а РНПЦ — наиболее успешное учреждение из числа тех, с которыми мы взаимодействовали. Удивительно, что здесь под одной крышей есть возможность выполнять все виды кардиологических исследований, что очень удобно как для персонала, так и для пациентов. Мы слышали о РНПЦ от зарубежных коллег, как о центре, продвигающем самые современные технологии. Система организации медицинской помощи в вашей стране, и в центре, в частности, уникальна, она хорошо организована и координирована, что существенно влияет на качество», — отметил Боаз Манаш, подчеркнув, что РНПЦ «Кардиологии» в будущем может участвовать в распространении данной технологии.

В РНПЦ «Кардиология» в год проходят лечение более 5,5 тыс. пациентов, ежегодно здесь выполняется более тысячи различных операций, причем акцент делается на наиболее сложных сердечных патологиях.