В милицию обратилась 59-летняя жительница Рогачева: она перевела мошенникам более 11 тысяч белорусских рублей.





Установлено: женщине на телефон позвонил представитель фирмы по установке домофонов и под предлогом его замены, убедил сообщить все ее персональные данные, а затем и злополучный SMS-код. Сразу после этого потерпевшей поступил звонок от лжеправоохранителя, который сказал, что она стала жертвой мошенников и на нее оформили кредит.

Чтобы аннулировать сумму, она перевела эти деньги на банковский счет, указанный собеседником.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в крупном размере.

МИЛИЦИЯ НАПОМИНАЕТ

Сохраняйте бдительность и игнорируйте звонки с незнакомых номеров, предлагающих любые бесплатные услуги, особенно связанные с передачей SMS-кодов посторонним лицам. Никогда не сообщайте их ни «сотрудникам» банков, ни «мастерам», ни сервисным службам.

Проверяйте информацию. Если вам звонят о замене домофона, сразу позвоните в обслуживающую организацию по официальному номеру.

