Примечательно, что для ЦДТ сегодня – двойной юбилей. Ровно полвека назад была образована народная студия декоративно-прикладного творчества «Чараўнiцы».

Центр детского творчества – многопрофильное учреждение, где дают возможность учащимся реализовать себя, развить творческие способности, чтобы искорка детского таланта превратилась в огонек творчества, освещающий жизненный путь. ЦДТ сегодня это 1300 учащихся, 32 педагога, 109 объединений по интересам и тысячи, тысячи выпускников.

Открывая мероприятие, председатель районного исполнительного комитета Валентин Ундруль поздравил Уваровичский центр детского творчества и народную студию декоративно-прикладного творчества «Чараўніца» с юбилейными датами, выразив уверенность, что они будут еще долго жить, процветать своими юными дарованиями, находить новых друзей и надежных партнеров. «Вами пройден большой творческий путь. Смысл вашей работы глубок и обширен. Искреннее восхищение вызывает то, что ваш коллектив находится в постоянном творческом поиске и всегда добивается замечательных результатов. Это заслуга и преподавателей школы – профессионалов своего дела, наделенных лучшими человеческими качествами: терпением и уважением к своим ученикам и полной самоотдачей для их воспитания и совершенствования. Вы приобщаете детей к миру прекрасного, отдавая им тепло своей души, знания и умения, живя в каждом из них. Вашим молодым талантам аплодируют зрители не только района, области, но и Республики. Ну а мы счастливы, потому что у нас есть такие дети – настоящие, искренние, нереальные, трогательные!» – подчеркнул глава района.

От имени районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов Валентин Антонович пожелал юбилярам крепкого здоровья, неиссякаемого творческого вдохновения, побед на престижных конкурсах, успехов в деле обучения и воспитания молодых талантов, новых творческих идей и свершений, осуществления самых грандиозных замыслов.

Глава района вручил директору Уваровичского центра детского творчества Ирине Зыблевой денежный сертификат на укрепление материально-технической базы учреждения.

К поздравлениям присоединились председатель Уваровичского сельисполкома Виталий Пантелеенко, начальник отдела образования райисполкома Надежда Романова, председатель районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки Елена Парфененко.

Надежда Романова вручила Почетную грамоту отдела образования райисполкома руководителю народной студии декоративно-прикладного творчества «Чараўнiцы» Светлане Крикун за профессионализм, творческую инициативу, большой вклад в дело сохранения и распространения лучших традиций белорусской национальной культуры и денежный сертификат центру народного творчества. Елена Парфененко от имени Гомельской областной и районной организаций Белорусского профессионального союза работников образования и науки вручила студии «Чараўнiцы» подарочные сертификаты.

Со словами поздравления и наилучшими пожеланиями к юбилярам обратились заместитель директора Гомельского государственного областного Дворца творчества детей и молодежи Роман Легенький, заместитель директора Гомельского областного центра народного творчества Оксана Пьянкова.

Если коснуться истории ЦДТ, то на протяжении его существования менялись название учреждения, увлечения ребят, открывались новые объединения по интересам. Но неизменным остается тепло, с которым здесь относятся к каждому ребенку.

Первым директором Дома пионеров был Павел Григорьевич Шабалин – историк по образованию, ветеран Великой Отечественной войны. Директорами в свое время были Николай Романович Ермаков, Михаил Васильевич Кончиц.

К педагогам, учашимся, родителям обратилась бывший директор тогда еще Дома пионеров Елена Кабаева. Елена Ивановна возглавила учреждение 1 сентября 1972 года и проработала в должности директора 37 лет. Ее любовь к детям, вера в прекрасное и сила духа помогли многим выпускникам найти свой путь в жизни.

Поздравить юбиляров пришли Благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей Сергий Пешко, директор Узовской школы Наталия Лукьяненко, работавшая ранее методистом Уваровичского центра детского творчества.

На мероприятии с благодарностью вспомнили всех, кто вложил свое сердце, душу и любовь в ребят. Это ветераны труда и педагоги, работавшие в разные годы: Галина Адамовна Мрочек, Павел Данилович Соболь, Василий Иосифович Мордовин, Владимир Ефимович Яковцов, Владимир Григорьевич Грищенко, Александр Григорьевич Васюков, Людмила Владимировна Барсукова, Михаил Васильевич Кончиц, Алексей Яковлевич Близин, Николай Климентьевич Грищенко, Тамара Афанасьевна Филипенко, Тамара Борисовна Грищенко. Теплые слова благодарности были также направлены в адрес Марии Адамовны Федосовой, Ивана Максимовича и Натальи Ивановны Барсуковых, Лидии Иосифовны Волчковой, Михаила Александровича Кабаева, Надежды Александровны Грищенко, Галины Викторовны и Александра Ивановича Борисенко, Ларисы Ивановны Якименко, Нины Яковлевны Бураковой.

С приветственным словом к присутствующим обратились первый руководитель народной студии декоративно-прикладного творчества «Чараўнiцы» Галина Борисенко. Еще в сентябре 1975 года появились первые кружки студии «Чараўніцы», в 2006-м коллективу было присвоено наименование «Народный любительский коллектив».

Со словами поздравления к юбилярам и благодарности к педагогам обратились родители учащихся. Они подарили центру народного творчества музыкальную колонку и денежный сертификаь. В свою очередь, дети и педагоги поблагодарили пап и мам, дедушек и бабушек за то, что всегда встречают их выступления добрыми улыбками, горячими аплодисментами и поддерживают интерес детей к занятиям.

Завершился праздник исполнением финального творческого номера «Трэба трымацца разам!». Как и положено в день рождения, именинники задули свечи на вкусном символе торжества – пироге.

Татьяна Титоренко

Фото автора