Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 октября подписал указ №372 «О доплатах отдельным категориям работников агропромышленного комплекса». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документом предусматривается увеличение размера ежемесячных доплат молодым специалистам сельхозорганизаций с 0,46 до 1 базовой ставки, устанавливаемой Советом Министров для оплаты труда работников бюджетных организаций. Такие доплаты полагаются в течение двух лет со дня заключения трудового договора (контракта).

Дополнительно введены ежемесячные доплаты в размере 0,81 базовой ставки молодым специалистам этих организаций, отработавшим два года и продолжающим работать в течение последующих трех лет.

В результате размер доплат молодым специалистам с высшим и средним специальным образованием, работающим в организациях агропромышленного комплекса на основании трудового договора (контракта), в течение первых двух лет вырастет с Br125,6 до Br273. Молодым специалистам, отработавшим два года и продолжающим работать, размер доплат увеличится с Br188,4 до Br409,5.