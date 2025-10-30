Постоянный ЧЕК-лист: Закрепляем на холодильник напоминалку

  • Соблюдать правила дорожного движения. Быть осторожными и внимательными во время движения по дороге.
  • Не разговаривать с незнакомыми людьми, не садиться в незнакомый транспорт.
  • Осторожно обращаться с газовыми и электроприборами, предметами бытовой химии, лекарствами.
  • Не употреблять алкогольных напитков, не курить.
  • Не подходить, не трогать руками подозрительные предметы. В случае обнаружения сообщить взрослым.
  • Находясь дома, не открывать дверь незнакомым людям.
  • Не пребывать на водоемах! Никаких водных объектов без взрослых!
  • Всегда сообщать родителям о своем местонахождении.
  • Не находиться на улице после 22.00 часа без сопровождения взрослых.
  • Соблюдать правила поведения в общественных местах.
  • Не увлекаться длительным просмотром телевизора, многочасовой работой за компьютером.

ПОЧИТАЙ! Порисуй! Сделай уборку! Вынеси мусор!

