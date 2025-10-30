Постоянный ЧЕК-лист: Закрепляем на холодильник напоминалку
- Соблюдать правила дорожного движения. Быть осторожными и внимательными во время движения по дороге.
- Не разговаривать с незнакомыми людьми, не садиться в незнакомый транспорт.
- Осторожно обращаться с газовыми и электроприборами, предметами бытовой химии, лекарствами.
- Не употреблять алкогольных напитков, не курить.
- Не подходить, не трогать руками подозрительные предметы. В случае обнаружения сообщить взрослым.
- Находясь дома, не открывать дверь незнакомым людям.
- Не пребывать на водоемах! Никаких водных объектов без взрослых!
- Всегда сообщать родителям о своем местонахождении.
- Не находиться на улице после 22.00 часа без сопровождения взрослых.
- Соблюдать правила поведения в общественных местах.
- Не увлекаться длительным просмотром телевизора, многочасовой работой за компьютером.
ПОЧИТАЙ! Порисуй! Сделай уборку! Вынеси мусор!