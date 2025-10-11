В составе сборной Беларуси выступали 17 спортсменов Гомельской области.

Всего было завоевано 4 золота, 15 серебряных и 4 бронзовые медали.

В плавании семь серебряных медалей у Валерии Шилко, серебро и бронза у Алексея Тарасенко.

В стрельбе из лука золото и бронза у Дарьи Борсуковой.

В гребле на байдарках и каноэ золото и серебро у Георгия Ворожуна, две золотые медали завоевал Илья Филимонов.

В академической гребле серебро и бронза у Дмитрия Серебро, серебряная медаль у Никиты Шершнева.

Баскетбол 3х3 принес серебро Владиславу Сатырову и Ярославу Гестю, в волейболе второе место у Павла Немцова.

Серебро также у Тимофея Семененко в борьбе греко-римской, два серебра – у Варвары Артеменко в художественной гимнастике.

Бронза в бадминтоне у Дмитрия Язотченко.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Гомельщина официально