В составе сборной Беларуси выступали 17 спортсменов Гомельской области.
Всего было завоевано 4 золота, 15 серебряных и 4 бронзовые медали.
В плавании семь серебряных медалей у Валерии Шилко, серебро и бронза у Алексея Тарасенко.
В стрельбе из лука золото и бронза у Дарьи Борсуковой.
В гребле на байдарках и каноэ золото и серебро у Георгия Ворожуна, две золотые медали завоевал Илья Филимонов.
В академической гребле серебро и бронза у Дмитрия Серебро, серебряная медаль у Никиты Шершнева.
Баскетбол 3х3 принес серебро Владиславу Сатырову и Ярославу Гестю, в волейболе второе место у Павла Немцова.
Серебро также у Тимофея Семененко в борьбе греко-римской, два серебра – у Варвары Артеменко в художественной гимнастике.
Бронза в бадминтоне у Дмитрия Язотченко.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!