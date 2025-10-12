В Беларуси 14-дневный отпуск отцу при рождении ребенка может стать частично оплачиваемым. Об этом в проекте БЕЛТА «Страна говорит» сообщила начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Светлана Белаш.

В Беларуси отцу (отчиму) при рождении ребенка предоставляется краткосрочный отпуск до 14 календарных дней в течение шести месяцев после рождения малыша. По умолчанию этот отпуск предоставляется без сохранения зарплаты, если иное не предусмотрено коллективным договором или работодателем. «В этот период папа вместе с мамой может осуществлять уход за ребенком. Такая возможность появилась у нас в 2020 году. С этого времени мы уже дважды проанализировали практику предоставления этого отпуска. Папы не очень идут на это. Основная причина — в отсутствии оплаты этого периода. В тех организациях, где нанимателем предусмотрена оплата этого отпуска, отцы его берут. Поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы внести изменения в Трудовой кодекс, мы предлагаем частично оплачивать этот отпуск. Посмотрим, как эта норма пойдет. Мы ожидаем ведь еще и отклика нанимателей. Государство возьмет на себя обязательства в размере 50%, если норма будет поддерживаться, предполагаем, что и наниматели ее поддержат. Но на них мы такую обязанность не возлагаем, просто ждем социальной ответственности», — проинформировала Светлана Белаш.

Заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома Светлана Степанова констатировала, что в регионе есть практика, когда некоторые предприятия увеличивают продолжительность этого отпуска и предусматривают его оплату.