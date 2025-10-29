Жителям домов с мусоропроводом в Беларуси стоит быть в курсе новых правил. С 1 мая 2026 года вступает в силу постановление Министерства здравоохранения, которое обновляет нормы содержания и эксплуатации жилых домов.

Главное новшество касается мусоропроводов. Теперь мусороприемные камеры будут мыть и дезинфицировать не реже одного раза в месяц в теплое время года. Ранее дезинфекция проводилась раз в квартал, а слово «мойка» в правилах вообще не упоминалось.

Также остаются старые требования: камеры должны быть подключены к водопроводной сети, а мусор не должен лежать на полу.

Изменения направлены на повышение чистоты и гигиены в жилых домах, особенно в местах, где собирается бытовой мусор.

mlyn.by