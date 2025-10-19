Первый этап репетиционного тестирования по 14 учебным предметам за курс общего среднего образования для подготовки к централизованному экзамену и централизованному тестированию 2026 года пройдет в Беларуси с октября по декабрь. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.

Первый этап репетиционного тестирования пройдет с октября по декабрь 2025 года, второй – с января по февраль 2026-го, третий – с марта по апрель 2026 года.

Перечень учреждений образования, на базе которых можно пройти репетиционное тестирование, размещен на сайте РИКЗ, он будет дополняться по мере заключения договоров. На данный момент среди столичных пунктов проведения РТ – Лицей им. Ф.Э. Дзержинского БГУ, БНТУ, БГУИР, БГПУ им. М. Танка и другие. Каждый пункт определяет свой график проведения и количество участников испытаний по учебным предметам. Актуальная информация по всем доступным сеансам РТ размещается в личном кабинете участника тестирования на сайте Республиканского института контроля знаний.

edu.gov.by