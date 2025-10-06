В Беларуси накопано более 500 тыс. т картофеля. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

«Картофеля в стране накопано 510 тыс. т урожайностью выше прошлогодней на 3,7 ц/га. Убрано уже 73% площадей. Всего овощей, выращенных в открытом грунте, по стране собрано 96 тыс. т. Засеянные площади составляют более 8 тыс. га, уже убрано 57%», — сообщили в пресс-службе.

Сахарная свекла убрана с 44% площадей, что составляет 47 тыс. га. Накопано 2 млн 332 тыс. т корнеплода.

По оперативным данным на 6 октября, с полей страны намолочено 9 млн 321 тыс. т зерна вместе с рапсом и кукурузой. В разрезе областей собрано зерна: Минская — 2310 тыс. т, Гродненская — 1812 тыс. т, Брестская — 1788 тыс. т, Могилевская — 1286 тыс. т, Гомельская — 1107 тыс. т, Витебская — 1018 тыс. т.

Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 88% площадей, что составляет 2036 тыс. га. Средняя урожайность выше прошлогодней на 5,1 ц/га.

Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 682 тыс. т — 97% от плана.

Посеяно озимых зерновых на зерно на площади 1 млн 337 тыс. га, или 89% запланированного.

Заготовлено льнотресты 153 тыс. т урожайностью выше прошлогодней на 11,9 ц/га.

Кукуруза на силос и зеленый корм убрана с 56% площадей, что составляет 573 тыс. га.

Заготовлено сена 554 тыс. т (77% плана), сенажа — 13 млн 662 тыс. т (98% плана), силоса — 12 млн 560 тыс. т (61% плана), травяных кормов — 7 млн 558 тыс. т кормовых единиц (75% плана).