Одним из основных направлений строительства является арендное жилье. «Сейчас активно разрабатывается государственная программа строительства жилья на следующую пятилетку 2026-2030 годов, в которой предусмотрено поэтапное увеличение строительства арендного жилья. Если в этом году запланировано строительство 442 тыс. кв.м арендного жилья, то в следующем году такая цифра должна уже составить 650 тыс. кв.м с постепенным ее увеличением к 2030 году. По итогам следующей пятилетки мы должны обеспечить ввод порядка 5 млн кв.м арендного жилья. В первую очередь арендное жилье будет предоставляться военнослужащим и востребованным специалистам», — сказала она.

Количество востребованных специалистов просчитывается не только с регионами, но и с Министерством труда и социальной защиты. «Просчитываем, сколько их должно быть в каждой области и каждом районе, чтобы иметь представление об обеспеченности кадрами, — пояснила Татьяна Василючек. — Это основные направления, которые будут закладываться в госпрограмму. Под них и будет предусмотрено финансирование. Арендное жилье — это в первую очередь республиканский и местные бюджеты. Еще одно из направлений, под которое разрабатывается нормативная база, — это реновация жилья».