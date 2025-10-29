В Беларуси с 1 ноября в городских маршрутках вводится безналичная оплата за проезд. В МНС пояснили нюансы использования платежных терминалов, сообщает БЕЛТА.

В ответ на поступающие обращения в ведомстве проинформировали, что законодательством предусмотрены (постановлением Совета Министров и Национального банка Беларуси от 6 июля 2011 года №924/16 «Об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа») следующие понятия: карточный платежный терминал и платежный терминал. Обязанность их использовать касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих городские автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении автобусами категории М2 (перевозки в маршрутных такси).

Карточный платежный терминал представляет собой физическое устройство, позволяющее принимать платежи исключительно с использованием банковских платежных карточек. Платежный терминал — более широкое понятие, которое подразумевает возможность принимать платежи не только с использованием карт, но и любых из иных платежных инструментов, например, QR-кода.

«Таким образом, использование одного (или нескольких) платежных сервисов, например, E-POS, «Оплати», SmartPay, Cashew, признается использованием платежного терминала. Для подключения субъекта хозяйствования необходимо заключить договор с владельцем выбранного им электронного платежного сервиса», — проинформировали в МНС.

Если карточный платежный терминал не приобретался, то для выполнения требований законодательства можно использовать любой удобный электронный платежный сервис, обеспечивающий возможность безналичной оплаты.