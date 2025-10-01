В Беларуси с 1 октября денежные нормы расходов на питание увеличиваются на 5% для обучающихся общеобразовательных школ, дошкольных и иных учреждений образования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

«Укрепление здоровья подрастающего поколения и обеспечение детей сбалансированным, качественным питанием остаются одними из ключевых задач государства, — отметили в ведомстве. — В связи с этим в Беларуси повышаются денежные нормы на питание учащихся в образовательных и оздоровительных учреждениях. Правильное питание — основа крепкого здоровья, хорошей работоспособности и благополучного самочувствия детей. Поэтому государство последовательно совершенствует систему питания в школах, детских садах, интернатах, центрах реабилитации и оздоровительных лагерях. Повышение финансирования позволит использовать более разнообразные, натуральные и качественные продукты, соответствующие современным требованиям к детскому рациону».

Такие нормы разработаны на основе анализа цен на продовольствие, проводимого каждые три месяца. «Такой подход обеспечивает объективность и прозрачность формирования расходов на питание. Так, с 1 октября денежные нормы расходов на питание увеличиваются на 5% для обучающихся общеобразовательных школ, дошкольных и иных учреждений образования. Изменение стало важным шагом на пути к устойчивой, качественной и доступной системе детского питания, где главным ориентиром остается забота о здоровье подрастающего поколения», — подчеркнули в пресс-службе.

По данным ведомства, последнее повышение норм расходов на питание было введено 1 сентября 2023 года.

В соответствии со статьей 40 Кодекса об образовании, питание предлагается всем учащимся в учреждениях общего среднего образования. Бесплатное питание предоставляется всем учащимся 1-4-х классов, учащимся 5-11-х классов, проживающим и обучающимся в сельских школах, детям из других льготных категорий (многодетные и малоимущие семьи, дети-инвалиды, учащиеся спортивных классов и др.). Формат питания может быть одноразовым, двух- или трехразовым. При платном питании родители оплачивают только стоимость продуктов — услуги по приготовлению включены в государственную поддержку.