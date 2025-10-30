В Беларуси с 15 ноября стартует прием документов на заочное обучение в ведущие аграрные вузы. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

Информация о правилах приема размещена на сайтах Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, Белорусского государственного аграрного университета, Витебской государственной академии ветеринарной медицины, Гродненского государственного аграрного университета.

«Обучение доступно как за счет средств республиканского бюджета, так и на платной основе. Прием документов продлится до 5 декабря, вступительные испытания пройдут с 6 по 15 декабря, а зачисление — до 20 декабря», — рассказали в пресс-службе.

Абитуриенты, поступающие на специальности в области сельского хозяйства, ветеринарии, рыбного хозяйства и охраны труда, сдают два профильных испытания: по своему выбору в форме централизованного экзамена (ЦЭ), централизованного тестирования (ЦТ) или внутренних вступительных испытаний в вузе.

Для поступления на другие специальности требуется сдача трех испытаний, включая белорусский или русский язык и два профильных предмета.

Параллельно до 30 ноября продолжается прием документов в аграрные колледжи на заочную форму получения среднего специального образования. Отбор абитуриентов осуществляется по конкурсу среднего балла аттестата.

«Сейчас, когда основные сельскохозяйственные работы завершены, у руководителей сельхозорганизаций есть уникальная возможность качественно повысить уровень кадрового состава организаций. Заочная форма позволяет совмещать учебу с работой, не прерывая производственный процесс», — рассказали в Минсельхозпроде.