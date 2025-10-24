В Беларуси собрано 10 млн тонн зерна с учетом рапса и кукурузы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

«По оперативным данным на 24 октября, с полей страны намолочено 10 047 тыс. т зерна вместе с рапсом и кукурузой, что на 350 тыс. т больше, чем на эту же дату прошлого года», — рассказали в пресс-службе.

В разрезе областей получено: в Минской — 2486 тыс. т, Брестской — 2003 тыс. т, Гродненской — 1960 тыс. т, Могилевской — 1319 тыс. т, Гомельской — 1233 тыс. т, Витебской — 1046 тыс. т.

Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 92% площадей, что составляет 2137 тыс. га.

Средняя урожайность зерна (с кукурузой) выше прошлогодней на 4,9 ц/га. Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 686 тыс. т — 98% от плана.

Заготовлено льнотресты 188 тыс. т урожайностью выше прошлогодней на 12,9 ц/га. Кукуруза на силос и зеленый корм убрана с 88% площадей, что составляет 896 тыс. га. Заготовлено сенажа 13 824 тыс. т (99% плана), силоса — 17 881 тыс. т (86% плана), травяных кормов — 9110 тыс. кормовых единиц (91% плана).

Сахарная свекла убрана с 71% площадей. Накопано 3879 тыс. т корнеплода — урожайность также выше прошлогодней на 38,9 ц/га.

Картофеля накопано 668 тыс. т.

Всего овощей, выращенных в открытом грунте собрано 166 тыс. т. Засеянные площади составляют более 8 тыс. га, уже убрано 83%.

Поднято зяби на площади 346 тыс. га, что составляет 24% от плана в 1432 тыс. га. Зяблевая обработка почвы ведется всеми регионами в темпах, опережающими прошлогодние.