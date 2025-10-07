В Беларуси стартовала массовая вакцинация населения против гриппа. Об этом журналистам сообщила заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай, передает корреспондент БЕЛТА.

Замминистра отметила, что заболеваемость респираторными инфекциями начинает подрастать. «Октябрь — ноябрь — это самое подходящее время для активной вакцинопрофилактики гриппа и ковид-инфекции. На прошлой неделе мы обозначили старт вакцинации против гриппа — начали активно вакцинироваться предприятия, руководители которых заботятся о состоянии здоровья своих работников. Массовая вакцинация населения нашей страны начинается сегодня. Вакцина «Гриппол-плюс», которая будет использоваться для вакцинации, прошла контроль качества, поступила в организации здравоохранения, и сегодня, начиная с Министерства здравоохранения, мы начинаем эту массовую кампанию», — рассказала Светлана Нечай.