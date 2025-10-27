Врачи Гродненского областного клинического кардиологического центра совместно со специалистами РНПЦ детской хирургии успешно выполнили эндоваскулярное протезирование клапана легочной артерии и стентирование коронарных артерий. Об этом сообщает sb.by со ссылкой на Минздрав Беларуси.

Уникальность случая заключается в том, что данное вмешательство впервые потребовалось пациенту в связи с развитием острого инфаркта миокарда и значительного стеноза клапана легочной артерии. Это случилось на фоне врожденного порока сердца (Тетрады Фалло), который был скорректирован в детстве.

Сообщается, что благодаря использованию миниинвазивной эндоваскулярной хирургии врачам удалось спасти жизнь пациента без проведения открытого вмешательства.

Сложную операцию провела бригада специалистов из Гродненского кардиоцентра под руководством заведующего отделением рентгенэндоваскулярной хирургии Алексея Максимчика, а также заведующего рентгеноперационной РНПЦ детской хирургии Павла Черноглаза.