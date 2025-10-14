В Буда-Кошелевском районом отделе по чрезвычайным ситуациям состоялось офицерское собрание. Спасатели поздравили сотрудниц отдела с Днем матери, вручив им букеты цветов и памятные подарки.

— Примите самые искренние поздравления с праздником! Желаем вам бесконечного материнского счастья, гордости за своих детей, крепкого здоровья и душевного спокойствия. Пусть ваши глаза светятся от радости, а дома наполняются детским смехом и благодарностью близких. Спасибо вам за труд и мудрость, за вашу безграничную любовь, — поздравил женщин от всего личного состава начальник РОЧС Виталий Казачук.

Буда-Кошелевский РОЧС