Диких животных перевозить запрещается

Белорусская железная дорога рассказала , как белорусам провозить домашних животных в поездах.

Так, один пассажир может перевозить с собой во всех вагонах в счет нормы провоза ручной клади на местах, которые предназначены для ручной клади, не более двух мелких домашних животных или птиц. Однако при себе у пассажира должны быть необходимые ветеринарные документы.

При этом ехать с собакой-проводником, которая сопровождает инвалида по зрению, можно без оформления перевозочных документов бесплатно во всех типах и классах вагонов. На собаке-проводнике при этом должны быть надеты ошейник и намордник, она должна находиться у ног пассажира, которого сопровождает.

По правилам, мелких домашних животных и птицу следует перевозить в специальных переносках (или в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах) габаритом не более 200 сантиметров в сумме трех измерений. Ящик с животным ставят на места для ручной клади. Но поставить его следует так, чтобы не нанести вред ни животным, ни другим пассажирам, ни перевозчику.

– Не разрешается перевозить диких животных, – подчеркнули в БЖД.

Собак в поездах можно везти без ящика, надев только намордник и поводок. Такая перевозка допускается в багажных вагонах с оплатой, в отдельном купе купейного вагона (до двух собак) с оплатой всех мест, по цене полных билетов. На такие билеты в кассе проставляют отметку: «багаж на руках». Ещё с билетом можно везти собаку в тамбуре или специально предназначенном месте в электричках и поездах городских линий.

Животных может перевозить только пассажир старше 16 лет. Или только совершеннолетний пассажир, если перевозится собака потенциально опасной породы.

Перевозка более двух собак в Беларуси возможна только по предварительным заявкам. При покупке билетов на собак крупной породы плату возьмут как за 20 килограммов массы багажа.

Всю ответственность за соблюдение санитарно-гигиенических требований при перевозке мелких домашних животных и птиц возлагают на пассажира, который их везет. За нарушение правил перевозок пассажир обязан возместить все убытки.