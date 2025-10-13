Уникальная выставка с одноименным названием, посвященная истории и современности Беларуси, открылась в картинной галерее имени Е.Е. Моисеенко.

В числе первых посетителей – депутатский корпус во главе с председателем районного Совета депутатов Сергем Халдаем, сотрудники редакции районной газеты, активисты РО ОО «БРСМ».

Гостям была представлена экспозиция из истории Беларуси, начиная от Рижского мирного договора, объединения Беларуси в 1939 году до ее развития в мирное время. Посетителям еще раз напомнили о том, как в период польской оккупации разрушались православные храме, закрывались белорусские школы, ущемлялись права белорусов. Отдельное внимание было уделено подпольщикам, действовавшим в Западной Беларуси, легендарной Чонгарской дивизии, первой перешедшей государственную границу для освобождения этой территории и Западной Украины, нашим землякам-подпольщикам Александру Исаченко и Елизавете Воробьевой.

Часть выставки посвящена современным достижениям Беларуси и, в частности, Буда-Кошелевского района в экономике, сельском хозяйстве, образовании, спорте, культуре, здравоохранении.

В завершение экскурсии посетители оставили пожелания своей родной стране.

Евгений Коновалов

Фото Татьяны Титоренко