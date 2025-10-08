В комиссию по рассмотрению обращений граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений за январь-август этого года обратилось в два раза больше человек, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук, заместитель председателя комиссии в программе «Актуальное интервью» на «Первом информационном», сообщает БЕЛТА.

«По статистике обращений я должен сказать, что ни в коем случае не теряется (интерес желающих вернуться на родину белорусов. — Прим. БЕЛТА). Если сравнить периоды прошлого и текущего года, за восемь месяцев прошлого года обратился 41 человек, а в этом году за этот же период — 82. Цифры говорят сами за себя», — сказал Алексей Стук.

При этом, он отметил, количество людей, которые хотели бы вернуться, гораздо больше, чем тех, кто решился на это.

«Потому что за границей развернута очень масштабная и, я бы сказал, агрессивная кампания по запугиванию людей, наших белорусов, которые хотели бы вернуться. Им внушают, что при возвращении берутся на карандаш, попадают в особые списки, будут поражены в правах. Якобы в отношении них возбуждено уголовное дело, и они понесут самое строгое наказание. Я хочу заверить: это абсолютно не отвечает объективности», — подчеркнул Алексей Стук.

