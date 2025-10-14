Участие в открытии приняла член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич.

«Каждый ребенок, независимо от возраста, состояния здоровья или физических особенностей может играть и развиваться. В центре обустроены сенсорная комната и контактный зоопарк, в том числе установлен новый реабилитационный тренажер Гросса и многое другое, что поможет детям сделать их жизнь радостной и наполненной», – отметила сенатор.

Для поддержки и развития центра от депутатского корпуса области вручен денежный сертификат на пять тысяч рублей.

