Были рассмотрены вопросы бюджета, установления обязательных условий продажи недвижимого имущества и способах обеспечения их выполнения, социальной поддержки талантливой творческой молодежи и другие.

«Социальная поддержка наших граждан – бренд Республики Беларусь. Важно оказать помощь молодым талантам, которые являются учащимися учреждений в сфере культуры, молодым артистам. Они демонстрируют высокое исполнительское мастерство на областных, республиканских и международных конкурсах, фестивалях, выставках, пленэрах. Это поможет им в учебе, развитии и будет способствовать процветанию Гомельщины», – отметила сенатор.

Гомельщина официально