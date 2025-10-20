Следственным управлением УСК по Гомельской области установлены обстоятельства хищения минеральных удобрений нескольких сельскохозяйственных предприятий региона.

По данным следствия, локомотивом коррупционной схемы стал ранее судимый за дачу взятки 53-летний уроженец Гомеля. После освобождения из мест лишения свободы, мужчина номинально трудоустроился водителем в частную организацию по выращиванию сельскохозяйственных культур. Де-юре компанию возглавлял его сын, де-факто он сам был руководителем.

Фигурант обладал многочисленными знакомствами в агропромышленном комплексе региона, знал имевшиеся недостатки в организации хозяйственной деятельности ряда субъектов. Движимый алчностью, он решил воспользоваться беспорядком в схеме отгрузки удобрений для сельхозпредприятий с площадок агрохимических торговых структур.

По сложившейся практике, многие хозяйства впрок передавали на склады доверенности с длительным сроком действия на получение удобрений, выписанные на агрономов. В реальности на погрузку приезжали только водители, иногда и сторонних организаций. Полнота заполнения путевых листов водителей должным образом не проверялась.

В марте текущего года фигурант мошенническим путем, введя в заблуждение кладовщиков, организовал хищение с торговых складов принадлежавшие двум хозяйствам минеральные удобрения весом 109,247 и 42,71 тонн на общую сумму порядка 70 тысяч рублей. Для перевозки груза использовал транспорт и водителей своей организации.

Кроме того, совместно с директором филиала крупного сельхозпредприятия мужчина похитил подлежащие отгрузке в адрес филиала 151,652 тонн удобрений на сумму свыше 86 тысяч рублей.

Противоправный замысел фигуранта также поддержали руководитель и главный агроном крупного предприятия в сфере растениеводства. Преступное трио похитило 35 тонн азотно-фосфорно-калийных удобрений на сумму почти 46 тысяч рублей. В последующем эти удобрения «на бумаге» внесли на поля и списали, сообщает официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Важнейший элемент интенсивного земледелия изымался из оборота белорусских хозяйств и по подложным документам реализовывался в соседнем государстве. При организации очередной заграничной поездки деятельность расхитителей была пресечена правоохранителями.

По уголовному делу следственной группой СУ УСК по Гомельской области проведено более 300 процессуальных и следственных действий. По поручениям следователей экспертами ГКСЭ проведено свыше 20 различных экспертиз. Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники УБЭП УВД Гомельского облисполкома.

На основании собранных по делу доказательств 53-летнему уроженцу Гомеля предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь:

ч.ч.3,4 ст.209 (завладение имуществом путем обмана, совершенное в крупном, особо крупном размере);

ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере);

директору филиала сельхозпредприятия предъявлено обвинение по:

ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере);

директору и главному агроному предприятия по растениеводству предъявлено обвинение по:

ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере);

ч.1 ст.427 (внесение должностным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, составление и выдача заведомо ложных документов, совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности, при отсутствии признаков более тяжкого преступления) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

К идейному вдохновителю коррупционной схемы и директору предприятия с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу, к директору филиала сельхозпредприятия – в виде личного поручительства, главному агроному – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Общий имущественный вред по уголовному делу, составивший свыше 202 тысяч рублей, возмещен в полном объеме. Кроме того, на имущество обвиняемых (автомобили, золотые изделия, тренажеры, бытовая техника и др.) наложен арест на общую сумму 160 тысяч рублей.

В ходе предварительного расследования следователями тщательно изучались причины и условия, способствовавшие совершению коррупционных преступлений. В ряд субъектов профилактики внесены соответствующие представления.

