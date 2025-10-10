В главном управлении торговли и услуг облисполкома рассказали, что в Гомельской области с сентября по ноябрь будет проведено 270 ярмарок, из них 245 – в выходные. Для этого определено 73 площадки в крупных и малых населенных пунктах.

Уже проведено около 90 ярмарок, на которых реализовано порядка 300 тонн сельскохозяйственной продукции. Постоянно действует 18 ярмарок в Светлогорском, Рогачевском, Речицком, Октябрьском, Наровлянском, Мозырском, Ельском районах.

Жители сельской местности преимущественно выращивают овощи и фрукты самостоятельно, но если им нужно что-то докупить, приобрести сельхозпродукцию они могут в стационарных торговых объектах или посредством автомагазинов.

