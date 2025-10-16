В Гомельской области за сутки при пожарах погибли три человека. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

15 октября в 17.12 поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Борщевка Речицкого района. Прибывшие спасатели обнаружили погибшую собственницу дома — пенсионерку 1940 года рождения. В результате повреждено имущество на кухне, закопчены стены и потолок во всем доме. Рассматриваемая версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем.

Также 15 октября в 22.16 в МЧС сообщили о пожаре жилого дома в деревне Старая Рудня Жлобинского района. Прибывшие спасатели обнаружили погибшего хозяина дома — пенсионера 1953 года рождения. До прибытия подразделений МЧС населением была спасена сестра хозяина — пенсионерка 1957 года рождения. Уничтожены кровля, перекрытия и имущество, повреждены стены дома. Рассматриваемая версия причины пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

16 октября в 01.59 поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Хомичи Калинковичского района. Прибывшие спасатели обнаружили погибшую женщину 1977 года рождения. Огнем уничтожены имущество и кровля дома, повреждены стены. Рассматриваемая версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.