Участие в торжественном открытии объекта принял заместитель председателя облисполкома Андрей Барановский.

Ключевой особенностью новой котельной является ее ориентация на использование древесной щепы. Это позволяет использовать богатые местные ресурсы, снижая зависимость от импортных видов топлива и обеспечивая экологичность производственного процесса.

После ремонта открыт также территориальный центр социального обслуживания населения. Заместитель председателя облисполкома Дмитрий Алейников подчеркнул особую важность таких учреждений:

«Забота о человеке – неизменный приоритет государственной политики, и задача местных органов власти – обеспечить бесперебойную и эффективную систему социальной защиты, поддерживая активное долголетие».

Гомельщина официально