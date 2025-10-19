Какие суммы наличных нужно декларировать, отправляясь за рубеж или приезжая в Беларусь, рассказали БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таковых при их ввозе на территорию ЕАЭС или вывозе с такой территории превышает сумму, эквивалентную $10 тыс. При этом необходимо учитывать все перемещаемые наличные денежные средства, включая различные валюты, монеты, купюры.

«Напоминаем, что для декларирования необходимо следовать по красному коридору пункта пропуска. Также обращаем внимание, что при перемещении суммы, превышающей $100 тыс. в эквиваленте, пассажирская декларация сопровождается представлением документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов», — добавили в ГТК.