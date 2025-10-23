Выставка приурочена к 100-летию со дня рождения художника, коллекционера, основателя Ветковского музея Федора Григорьевича Шклярова.

На открытии присутствовали научный сотрудник Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций им. Федора Григорьевича Шклярова Николай Асмоловский, член Белорусского союза художников, Белорусского союза дизайнеров, дизайнер музейных экспозиций и полиграфических изданий, сын художника и коллекционера Николай Шкляров.

Федор Шкляров родился в 1925 году в Ветке в семье старообрядцев. С детства был окружен иконами, книгами, предметами быта. В своей жизни он овладел многими навыками, в частности, плотника, столяра, мебельщика, штукатура, маляра, чеканщика, фотографа, резчика по дереву, оформителя, художника по тканям на ткацкой фабрике. Однако главной его страстью была живопись. Больше всего он любил писать пейзажи Ветковщины.

Еще одним увлечением Федора Григорьевича было коллекционирование.

Он ездил по району в поисках старообрядческих икон, книг, предметов быта. Благодаря этому «шкляровскому началу» Ветковский музей со временем превратился в уникальный центр изучения истории региона.

К слову, данная выставка проходит в рамках реализуемого проекта «Мой край – мой лёс».



Ирина СНЕЖНАЯ

Фото автора