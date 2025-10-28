Ее инициатором является историко-культурный центр. Выставка проводится в рамках 80-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Прокурор района Андрей Комаров подчеркнул, что подобные мероприятия, напоминая о событиях, происходивших в годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси, помогают привить молодежи любовь к Родине, чувство патриотизма. Все это позволяет приобрести нашей стране прочный фундамент, который поможет устоять в борьбе с навязыванием чуждых нашей стране ценностей.

Декан факультета истории и межкультурных коммуникаций ГГУ им. Ф. Скорины Станислав Черепко рассказал, что создатели экспозиции – члены созданного на факультете клуба исторической реконструкции «2-й батальон народного ополчения Гомеля» – принимают участие в исторических реконструкциях боев, полевых выходах по местам воинской славы. Их также можно увидеть на раскопках жертв геноцида белорусского народа. Станислав Александрович акцентировал, что никогда нельзя забывать о зверствах, которые фашисты творили на белорусской земле. Только такими выставками, рассказами очевидцев о войне, фильмами сегодня можно сохранить историческую правду, не позволив ее переписать.

Одним из участников клуба исторической реконструкции является студент филологического факультета Илья Лопатин. Вместе с братом Дмитрием он создает диорамы на военную тематику. Представленные на выставке работы братьев показывают такие эпизоды боев, как оборона Брестской крепости, сражение на Курской дуге и другие.

На протяжении всего мероприятия было организовано музыкальное сопровождение от трио учителей Уваровичской школы искусств.

Сотрудники историко-культурного центра провели для гостей экскурсию по знаковым местам райцентра. Участники возложили цветы и почтили память погибших воинов на городском мемориале.

Евгений Коновалов

Фото автора