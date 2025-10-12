Не парковаться под деревьями, правильно выбирать скоростной режим — эти и другие правила необходимо соблюдать в условиях ухудшения погоды и усиления ветра. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.





По информации Белгидромета, на воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности. Во многих районах порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, местами пройдут дожди.

«В ветреную погоду не паркуйтесь под деревьями, вблизи линий электропередачи, конструкций с высокой парусностью и слабо закрепленных. Преодолевая открытые продуваемые участки местности, держите руль двумя руками. С особой осторожностью опережайте большегрузы и иные крупногабаритные транспортные средства, будьте готовы к внезапным боковым порывам ветра. Учитывайте, что он может выносить на проезжую часть сорванные рекламные баннеры, дорожные блоки и знаки, фрагменты деревьев», — сообщили в пресс-службе.

В условиях недостаточной видимости специалисты советуют снизить скорость, включить ближний свет фар, избегать резких маневров, разгонов и торможений.

«Пешеходам при пересечении проезжей части не следует закрывать себе обзор капюшоном, зонтом. В пасмурную погоду рекомендуется обозначать себя одеждой повышенной видимости, а в темное время суток — обязательно пользоваться световозвращающими элементами», — сообщили в пресс-службе.