В период с 30 октября по 5 декабря текущего года в н.п. Боровое Лядо будут проводиться работы по реконструкции электрических сетей 0,4-10 кВ.

Работы будет осуществлять подрядная организация – филиал «Электротехмонтаж» ООО «Электротехнические решения» г. Жлобина.

На время выполнения работ в течение светового дня потребители н.п. Боровое Лядо будут отключаться от электроэнергии с последующим включением на ночь. Как отметили в районе электрических сетей, данный вид работ необходим для улучшения качества электроэнергии у потребителей, а также для безопасности жизнедеятельности населения.

Администрация РЭС заранее приносит свои извинения за доставленные неудобства и благодарит за понимание.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в диспетчерскую службу РЭС: 4-73-71.