Белорусские парламентарии в первом чтении рассмотрели и приняли проект Закона «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь».

В Telegram-канале Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь сообщили, что предлагаемые изменения коснутся физических лиц, которые получают доход от реализации продукции растениеводства и животноводства, выращенной как на собственных приусадебных участках, так и на земельных наделах родственника или опекуна.

Напомним, что с 1 января 2022 года граждане, которые при проведении камеральной проверки указывают в качестве источника доходов торговлю сельхозпродукцией с личного подворья, а заработок от таких продаж превысил 200 базовых величин (в 2025 году это 8,4 тыс. рублей), уплачивают подоходный налог в размере 10% от суммы, превышающей установленный лимит.

Депутат Наталья Кулешова отметила, что основных изменений в Налоговый кодекс предлагается два. Во-первых, размер дохода у таких плательщиков планируют определять из фактически полученного дохода в календарном году.

Во-вторых, парламентарии проголосовали за изменение, связанное с особенностями налогообложения либо освобождения дохода, полученного и заявляемого физлицами в пояснениях об источниках происхождения их денежных средств при декларировании доходов и имущества.

– Физическому лицу предлагают вариативность. Он может подтвердить документами, что получил доход от продажи продукции растениеводства и животноводства, тогда не придется платить подоходный налог. Если возможности подтвердить нет, придется уплатить подоходный налог по пониженной ставке в размере 10% от суммы, превышающей 200 базовых величин, – пояснила Наталья Кулешова.

По мнению парламентария, предлагаемые изменения снизят налоговое бремя на физическое лицо. Тем, кто раньше уплатил налог, возврат законопроектом не предусмотрен. Вернуть налог можно будет по заявительному принципу, однако для этого физлицу с учетом нового порядка придется подтвердить легальность «заработка» от личного подсобного хозяйства.

1prof.by