Обеспечено стопроцентное получение паспортов готовности как у потребителей, так и у теплоисточников. Были испытаны и отремонтированы 554 единицы оборудования котельных и 302 центральных тепловых пункта. Проведена очистка внутренних поверхностей 655 котлов и 158 бойлеров.

Создан и запас древесного топлива — дров и топливной щепы — в объеме 470 тысяч плотных кубометров, что составляет 147% плана. Также заготовлены торфобрикеты и дрова.

В ходе подготовки жилого фонда выполнен ремонт кровель, стыков стеновых панелей, восстановлено 397 кубометров тепловой изоляции внутридомовых инженерных сетей отопления и горячего водоснабжения.

