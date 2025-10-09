Инициаторами проекта выступили представители детской палаты районного Совета ОО «БРПО». Мероприятие проводилось с целью всестороннего развития подрастающего поколения и включало три основных «шага», каждый из которых стал важным этапом на пути участников. Первый назывался «Сетевое общение: будь осторожен!» и был посвящен формированию у пионеров понимания потенциальных рисков, связанных с общением в интернете. Участники проекта узнали об основных источниках опасностей и научились распознавать угрозы при взаимодействии с незнакомцами в онлайн-пространстве. Второй шаг «Буллинг – знай и не допускай!» был направлен на формирование навыков ответственного и безопасного поведения в обществе.

Участники проекта учились конструктивно решать конфликтные ситуации, искать выходы из сложных обстоятельств и противостоять травле. Третий шаг «Волонтерство: протяни руку помощи!» открыл для ребят двери в мир добровольчества. Мероприятия этого направления способствовали развитию эмпатии, чувства сострадания и пробудили искренний интерес к участию в благотворительной деятельности.

Кульминацией проекта стало создание участниками творческих «Дневников дел». Эти яркие сборники стали отражением накопленного опыта: в них ребята запечатлели самые запоминающиеся моменты реализации проекта, оформив их фотографиями, QR-кодами, текстовыми материалами и цитатами. «Дневники дел» подробно описывают пройденные «шаги» и последовательность их выполнения, демонстрируя глубину погружения пионеров в районный проект.

По итогам реализации проекта «Пионеры: шаг навстречу» были подведены результаты и выявлены самые активные пионерские дружины. Первое место заняла дружина имени В. Котика из Дуравичской средней школы (руководитель А.Н. Пантелеева), второе – дружина имени И.И. Романенко ГУО «Пенчинская средняя школа Буда-Кошелевского района» (руководитель Л.Н. Семенова) и дружина имени С.А. Алданова ГУО «Гимназия г. Буда-Кошелево» (руководитель А.А. Федосова). Третьими стали пионерские дружины имени Э.В. Лавриновича (СШ №1 г. Буда-Кошелево, руководитель Ю.О. Бобло) и имени А.Л. Исаченко (Чеботовичская средняя школа, руководитель О.В. Шевцова).

Курировала проект председатель районного Совета ОО «БРПО» Светлана Титоренко. Он не только обогатил знания и навыки пионеров, но и способствовал формированию активной гражданской позиции и готовности помогать другим. Уже в этом месяце детская палата районного Совета ОО «БРПО» приступит к наполнению содержанием нового районного проекта.

Евгений Коновалов