Сегодня, в День матери, в отделении дневного пребывания для инвалидов ТЦСОН прошел праздничный концерт, посвященный самому родному и близкому человеку – МАМЕ.

Поздравления для своих мамочек прозвучали в исполнении ребят, посещающих отделение. Были конкурсы, загадки, именной гороскоп и призы. Каждый номер программы, пропитанный теплом и любовью, дарил ощущение радости, гордости и счастья. А те, у кого не было возможности присутствовать на мероприятии, могли смотреть концерт дистанционно.

Ребята от всей души благодарили мам за любовь, нежность, родительскую заботу и вручили им памятные подарки.

Ирина Снежная

Фото автора