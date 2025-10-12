Демонстрация с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона и выхода республики из Евросоюза и НАТО прошла в центре Парижа. Об этом сообщает ТАСС.

Демонстранты прошли маршем от бульвара Монпарнас в VI округе французской столицы в сторону Лувра. Протестующие скандировали: «Макрон, уходи!», «Вотум Лекорню!», «За выход из ЕС!».

«Теперь правительства назначают на короткое время. Что действительно серьезно, так это то, что кабмин назначается только для того, чтобы провести бюджет через Совет министров», — отметил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, по призыву которого проводилась манифестация.

По его словам, «в происходящем нет ни капли демократии». «В стране полный беспорядок. Премьер-министры сменяются один за другим», — заявил Филиппо. Он выразил мнение, что «президенту стоило бы уйти в отставку».

Лидер «Патриотов» также потребовал срочного выхода Франции из ЕС и НАТО. «Сегодня Франция топчется на месте и не может принимать решения перед лицом ужасающих кризисов, которые нас захлестывают со всех сторон, потому что наш суверенитет передан куда-то в другое место, — указал политик. — Мы должны выйти из НАТО, из Европейского союза. Если мы продолжим существование в рамках ЕС, то нас ждет цензура, война и нищета».

6 октября премьер-министр Себастьен Лекорню подал в отставку и заявлял, что его «миссия завершена», он уже не вернется к этой должности. 10 октября Макрон вновь назначил Лекорню премьер-министром и тот подтвердил назначение.

belta.by