Многие думают, что работа за границей является прекрасной возможностью заработать хорошие деньги и одновременно увидеть мир. Но очень часто размеры заработков сильно преувеличены, а условия труда приукрашены.

Чтобы работа за границей не принесла неприятностей и не закончилась плачевно, нужно знать все нюансы.

Трудоустраиваться за пределами Республики Беларусь граждане могут как самостоятельно, так и при содействии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление трудоустройства за пределами Республики Беларусь (далее – лицензиаты).

ПОМНИТЕ: выезжая на работу самостоятельно, не зная точных и проверенных данных о работодателях, вы можете стать жертвой торговли людьми, объектами незаконного ввоза с целью сексуальной, трудовой и иных видов эксплуатации.

Граждане, которые не пользуются услугами лицензиатов, а находят работу за пределами Республики Беларусь через знакомых, друзей, родственников или иными способами зачастую не имеют легального статуса в стране, а это значит, что они проживают и/или работают за пределами Республики Беларусь незаконно. Поэтому, при нарушении их прав, они становятся абсолютно беззащитными.

Тех, кто способствуют незаконному трудоустройству граждан за пределами Республики Беларусь без лицензии, ожидает наказание в виде штрафа в размере до 100 базовых величин, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – от 10 до 500 базовых величин с конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности.

Управление по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома настоятельно рекомендует гражданам обращаться только к лицензиатам.

Полный список лицензиатов размещен на сайте Министерства внутренних дел Республики Беларусь mvd . gov . by .

В случае официального трудоустройства за пределами Республики Беларусь с трудящимся-эмигрантом заключается трудовой или гражданско-правовой договор.

ВАЖНО: перед выездом лицензиат обязан выдать вам подписанный вами и иностранным нанимателем трудовой или гражданско-правовой договор, который в обязательном порядке должен быть зарегистрирован в управлении по гражданству и миграции.

Внимательно изучите все условия договора, касающиеся характера и места работы, срока действия договора, государства трудоустройства, условия труда и его оплаты, прав и обязанностей сторон, условий проживания, питания, других социальных гарантий, оснований для расторжения договора и др.

Не перезаключайте договор в стране назначения, не подписывайте дополнительное соглашение, ухудшающее условия, так как лицензиат в этом случае не несет ответственности за изменение трудовых отношений.

Если условия пребывания за границей отличаются от тех, которые были указаны в договоре, свяжитесь с лицензиатом. Потребуйте немедленного улучшения условий. Если ситуация не меняется, вы имеете право отказаться от работы по договору.

Независимо от способа трудоустройства за границей необходимо соблюдать основные правила, которые помогут вернуться домой.

Никогда и никому не отдавайте свой паспорт, даже на временное хранение. Также полезно будет сделать ксерокопии всех документов и хранить их в надежном месте.

Поддерживайте связь с лицензиатом, направившим вас на работу, со своими родственниками и друзьями, незамедлительно информируйте их о любых изменениях условий пребывания за границей.

В случае кражи документов или при возникновении каких-либо других проблем на территории иностранного государства необходимо обращаться в ближайшее посольство или консульство Республики Беларусь или в полицию страны пребывания.

Получить консультацию по вопросам безопасного выезда для трудоустройства за пределы Республики Беларусь, задать волнующие вас вопросы вы можете в управлении по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома по адресу: г. Гомель, пр. Ленина, 45а, кабинет 31 или по телефону 8(0232)31-98-89.