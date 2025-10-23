В четверг возле деревни Медведево работали два кормоуборочных комбайна. За рулем одного из них находился Владимир Исаченко. Уроженец Недойки далеко не новичок в сельскохозяйственном деле – более 20 лет занят в аграрном секторе. В этом году, начиная с весны, трудится на заготовке кормов: сначала скашивал траву, закладывал ее в ямы, а потом был переведен на уборку кукурузы. Зимой займется измельчением соломы на корм скоту.

Владимир Иванович старается выполнять порученное руководством задание не только качественно, но и в отведенные агрономические сроки. Знает, что только убранный вовремя и по технологии корм в будущем не навредит животным.

– Перезревшая кукуруза теряет питательные вещества, ухудшаются ее кормовые качества, а это негативно может отразиться на здоровье коров, – уверен аграрий.

Ответственность и трудолюбие Владимира Исаченко не остаются незамеченными руководством района. В прошлом году на районных «Дожинках» за плодотворный труд он был удостоен Почетной грамоты райисполкома. Трудовыми подвигами Владимира Ивановича гордится его семья.

Евгений КОНОВАЛОВ

Фото автора