Задача таких мероприятий – создать условия для скорейшей адаптации выпускников, оказать им моральную поддержку, услышать их проблемы и предложения, ответить на интересующие их вопросы.



В ходе диалога председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай пообщался с каждым из специалистов, интересуясь условиями жизни, адаптацией в новых коллективах и впечатлениями от начала профессионального пути. Молодые люди рассказывали о себе, о своем выборе профессии.

– В Беларуси есть все возможности для того, чтобы вчерашние учащиеся и студенты могли плодотворно трудиться, – подчеркнул глава депутатского корпуса. – Это денежная помощь, стимулирующие выплаты, возможность пользоваться льготными кредитами, первоочередное право на предоставление арендного жилья, трудовые гарантии и другие виды поддержки. Государство заботится о том, чтобы молодые специалисты были обеспечены необходимыми условиями для работы, получали достойную заработную плату, могли расти в профессиональном плане.

О профсоюзной деятельности, а также о предоставляемых государством молодым специалистам выплатах и социальных гарантиях рассказала председатель районной профсоюзной организации профсоюза работников АПК Валентина Ксензова. С учетом того, что немало молодежи занято в отрасли сельского хозяйства, она проинформировала, что с 1 января 2026 года, согласно Указу Президента Республики Беларусь № 372 от 16 октября 2025 года, в АПК планируется увеличение доплат молодым специалистам с 125,6 до 273 рублей. Если они после отработки остаются трудиться, то вместо 188 рублей будут получать в качестве доплаты 409,5 рублей.

Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Елена Степаненко призвала молодежь быть законопослушной, ответственно относиться к своим трудовым обязанностям и соблюдать информационную гигиену.

За дружеским чаепитием молодые люди имели возможность в неформальной обстановке пообщаться с руководством района, узнать много новой и важной информации, которая им пригодится в будущем.

Евгений Коновалов

Фото автора и Елизаветы Малой