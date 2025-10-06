До конца нынешнего года ожидается поставка еще пяти передвижных фельдшерско-акушерских пунктов для здравоохранения Гомельской области. Об этом сообщил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Сергей Белый на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

«До конца года ожидается поставка еще пяти автомобилей (передвижных ФАПов. — Прим. БЕЛТА). Работа передвижных фельдшерско-акушерских пунктов будет организована практически во всех районах области», — подчеркнул Сергей Белый.

По его словам, передвижные ФАПы позволяют в том числе оптимизировать маломощные фельдшерско-акушерские пункты в небольших сельских населенных пунктах. «Естественно, оптимизация будет проводиться после подготовительной работы с населением», — сделал акцент руководитель.

Сергей Белый также рассказал о принятых дополнительных мерах по приведению в надлежащее санитарно-техническое состояние объектов при исполнении распоряжения Президента «О повышении эффективности работы системы здравоохранения». «Основной объем работ выполнялся в 2023-м и 2024 годах. В этом году было предусмотрено проведение работ на 36 объектах. На 31 объекте они завершены», — уточнил начальник главного управления.

Несмотря на значительный объем уже сделанного на объектах сельского здравоохранения, на контроле остается ряд вопросов, сделал акцент он. «В 2023-м, 2024-м и в нынешнем году в первоочередном порядке уделялось внимание состоянию внутренних помещений объектов сельского здравоохранения. Вместе с тем ежегодно необходимо проведение частичного ремонта фасадов, цоколей, ямочного ремонта территорий», — конкретизировал Сергей Белый.

На особом контроле и соблюдение на фельдшерско-акушерских пунктах, в первую очередь с печным отоплением, нормированных параметров микроклимата.

«Что касается оснащения объектов сельского здравоохранения, то все функционирующие амбулатории врача общей практики, ФАПы, включая передвижные, оснащены медицинскими изделиями и оборудованием в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения табелем», — заверил руководитель.

Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко обратил внимание: необходимо сделать программу по объектам здравоохранения каждого района. «Чтобы на пятилетку понимать, какая будет структура сети в каждом районе, сколько нужно передвижных машин, чем они должны быть дополнительно укомплектованы и так далее», — заключил глава региона.