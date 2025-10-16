Масштабное социологическое сетевое исследование проходит с 10 по 31 октября 2025 года одновременно по нескольким методикам: сбор предложений и инициатив граждан тематический онлайн-опрос, блиц-опрос.

Его конечная цель: информационно-аналитическое обеспечение принятия и реализации стратегических приоритетов развития Республики Беларусь в ближайшую пятилетку.

Анкета онлайн-опроса сформирована с учетом обобщения поступивших на платформу сообщений граждан и других ранее проведенных исследований, содержит насущные, волнующие население вопросы развития ключевых направлений и сфер жизни страны.

Как белорусы оценивают выполнение задач #ПятилеткаКачества и #ГодБлагоустройства, какие направления регулирования экономики поддерживают, какой путь развития социальной сферы считают наиболее перспективным? И в целом, какой наши граждане видят Беларусь будущего и свою роль в достижении этого образа?

Принять участие в общенациональном экспертном диалоге «Образ будущего Беларуси 2026-2030» может любой неравнодушный гражданин, находящийся на территории Республики Беларусь, анонимно, перейдя по QR-коду или ссылке на сайт Меркаванне.бел

