Для реализации документа представители оманского инвестиционного агентства оценивают особенности производства данного вида продукции.

Гости посетили ОАО «Светлогорский ЦКК» и ознакомились с процессом производства сульфатной беленой целлюлозы.

Председатель концерна «Беллесбумпром» Александр Пшенный и генеральный директор ОАО «Светлогорский ЦКК» Юрий Крук обсудили с партнерами из Омана вопросы деятельности предприятия, ход строительства комбината.

В рамках официального визита Султана Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид в Беларусь заключен меморандум о сотрудничестве по строительству в нашей республике нового целлюлозно-картонного комбината.

