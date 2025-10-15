Мероприятие состоялось в рамках республиканской акции «Марафон единства». Его цель – показать, как жители Будакошелевщины умеют вместе хорошо работать и отдыхать. Работники предприятия танцевали под песни в исполнении артистов ЦРДК Ивана Никитина и Анастасии Дробышевской.

В завершение заместитель председателя районного общественного объединения «Патриоты Беларуси» Марина Агажельская поздравила коллектив СП «АМИПАК»-ОАО с Днем матери и наступающим Днем отца, пожелала крепкого здоровья и успехов в работе.

Евгений Коновалов

Фото автора