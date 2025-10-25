24 октября в 9.20 поступило сообщение о госпитализации с ожогами мальчика 2012 года рождения, полученными от загорания на нем одежды в результате вспышки паров ЛВЖ. Причина пожара устанавливается.
МЧС напоминает:
— рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении;
— будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности;
— не оставляйте спички в доступном для детей месте;
— не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробытовые приборы;
— следите, чтобы дети не разжигали костры;
— уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых;
— организуйте ребенку правильный досуг.
Буда-Кошелевский РОЧС