24 октября в 9.20 поступило сообщение о госпитализации с ожогами мальчика 2012 года рождения, полученными от загорания на нем одежды в результате вспышки паров ЛВЖ. Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает:

— рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении;

— будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности;

— не оставляйте спички в доступном для детей месте;

— не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробытовые приборы;

— следите, чтобы дети не разжигали костры;

— уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых;

— организуйте ребенку правильный досуг.

Буда-Кошелевский РОЧС